Дмитрий Медведев подписал постановление о создании ТОР в Сарове Нижегородской области
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании территории опережающего
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании территории опережающего
Об этом сообщается в документах на сайте кабмина. Подписанным 20 апреля 2017 года постановлением в ЗАТО Саров создаётся территория опережающего
Также сообщается, что правительством Нижегородской области заключены соглашения о намерениях по реализации 19 инвестиционных проектов с потенциальными резидентами ТОР. «По оценке минэкономразвития РФ, создание ТОР «Саров» обеспечит привлечение более 10 млрд рублей инвестиций.
В результате реализации инвестиционных проектов будет создано не менее 1,8 тысяч рабочих мест. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды составят около 10 млрд рублей", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее планировалось, что территория опережающего