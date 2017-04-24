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15:03 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Дмитрий Медведев подписал постановление о создании ТОР в Сарове Нижегородской области

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании территории опережающего социально-экономического развития в Сарове Нижегородской области.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщается в документах на сайте кабмина. Подписанным 20 апреля 2017 года постановлением в ЗАТО Саров создаётся территория опережающего социально-экономического развития «Саров» (ТОР «Саров»), определены границы ТОР, виды экономической деятельности, при которых на этой территории действует особый правовой режим предпринимательской деятельности, минимальный объём капитальных вложений резидентов. Установлено, что в ТОР «Саров» применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны, установленная правом Евразийского экономического союза. Создание ТОР «Саров» в 2017—2020 годах будет финансироваться за счёт внебюджетных источников.

Также сообщается, что правительством Нижегородской области заключены соглашения о намерениях по реализации 19 инвестиционных проектов с потенциальными резидентами ТОР. «По оценке минэкономразвития РФ, создание ТОР «Саров» обеспечит привлечение более 10 млрд рублей инвестиций.

В результате реализации инвестиционных проектов будет создано не менее 1,8 тысяч рабочих мест. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды составят около 10 млрд рублей", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее планировалось, что территория опережающего социально-экономического развития будет создана в Сарове в 2016 году.

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