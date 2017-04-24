В Крыму за 3 года сделали 400 км дорог — Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр — РИА Новости (Крым). В Крыму за последние 3 года сделано 400 километров дорог, сообщил глава Республики Сергей Аксенов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр — РИА Новости (Крым). В Крыму за последние 3 года сделано 400 километров дорог, сообщил глава Республики Сергей Аксенов.
«Нами за 3 года сделано 400 километров дорог. При этом при Украине никогда такого количества не делалось», — сказал Аксенов в интервью телеканалу НТВ, которое размещено на официальном сайте.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), в Крыму в течение марта 2017 года был выполнен ямочный ремонт 62 тысяч квадратных метров дорог.