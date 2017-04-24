В Крыму за 3 года сделали 400 км дорог — Аксенов

«Нами за 3 года сделано 400 километров дорог. При этом при Украине никогда такого количества не делалось», — сказал Аксенов в интервью телеканалу НТВ, которое размещено на официальном сайте.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), в Крыму в течение марта 2017 года был выполнен ямочный ремонт 62 тысяч квадратных метров дорог.