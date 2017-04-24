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15:27 (мск), источник: Коммерсантъ

И.о. руководителя Государственного архива края назначен Игорь Киреев

Новым руководителем Государственного архива Пермского края назначен Игорь Киреев, ранее занимавший пост заместителя директора по основной деятельности.

К работе на новой должности в статусе исполняющего обязанности директора он приступил 14 апреля, сообщает Business Class. Как ранее сообщал «Ъ», прежний руководитель архива Андрей Борисов был назначен исполнительным директором Пермского театра оперы и балета им. Чайковского.

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