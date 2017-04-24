И.о. руководителя Государственного архива края назначен Игорь Киреев
Новым руководителем Государственного архива Пермского края назначен Игорь Киреев, ранее занимавший пост заместителя директора по основной деятельности.
Новым руководителем Государственного архива Пермского края назначен Игорь Киреев, ранее занимавший пост заместителя директора по основной деятельности.
К работе на новой должности в статусе исполняющего обязанности директора он приступил 14 апреля, сообщает Business Class. Как ранее сообщал «Ъ», прежний руководитель архива Андрей Борисов был назначен исполнительным директором Пермского театра оперы и балета им. Чайковского.