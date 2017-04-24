Назарбаев: Многие организации только и ждут, когда им выделят средства
Нурсултан Назарбаев принял министра финансов РК Бахыта Султанова, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.
Нурсултан Назарбаев принял министра финансов РК Бахыта Султанова, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.
Во время встречи Главе государства представили информацию о ходе реализации целей, поставленных перед финансовой и фискальной системами страны в Послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».
Нурсултан Назарбаев, отметив важность повышения уровня экономического развития страны, акцентировал внимание на выполнении трех основных задач.
«Во-первых, необходимо повышать доходы в бюджет путем выработки соответствующих механизмов. В случае необходимости следует изучить зарубежный опыт.
Глава государства подчеркнул, что в условиях экономического спада и снижения доходов Министерству финансов необходимо выработать дополнительные механизмы пополнения бюджета и обеспечить безопасные параметры государственного долга.
«Рост в экономике, в основном, обеспечивается за счет средств Национального фонда. Многие организации только и ждут, когда им выделят средства для дальнейшего освоения. Министерство финансов должно ограничить и контролировать этот процесс. Нам необходимо увеличивать наш Национальный фонд», — поручил Нурсултан Назарбаев.
Бахыт Султанов также доложил Главе государства о предпринимаемых ведомством мерах по сохранению финансовой стабильности, выполнению социальных обязательств, сокращению проверок и снижению нагрузки на предпринимательский сектор, совершенствованию системы государственных закупок, внедрению превентивных мер в систему государственного аудита.
В феврале этого года Президент Казахстана в ходе расширенного заседания правительства поставил ряд задач кабинету министров.
В частности, Назарбаев призвал всех экономить бюджетные деньги. Кроме того, Глава государства высказал свою позицию по вопросу неосвоенных бюджетных средств.