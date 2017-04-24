Назарбаев: Многие организации только и ждут, когда им выделят средства

Во время встречи Главе государства представили информацию о ходе реализации целей, поставленных перед финансовой и фискальной системами страны в Послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».

Нурсултан Назарбаев, отметив важность повышения уровня экономического развития страны, акцентировал внимание на выполнении трех основных задач.

«Во-первых, необходимо повышать доходы в бюджет путем выработки соответствующих механизмов. В случае необходимости следует изучить зарубежный опыт. Во-вторых, нужно снизить государственные расходы. В-третьих, следует эффективно использовать выделенный бюджет. Для государства эффективность деятельности министра финансов напрямую зависит от того, как он выполняет эти функции», — сказал Президент Казахстана.

Глава государства подчеркнул, что в условиях экономического спада и снижения доходов Министерству финансов необходимо выработать дополнительные механизмы пополнения бюджета и обеспечить безопасные параметры государственного долга.

«Рост в экономике, в основном, обеспечивается за счет средств Национального фонда. Многие организации только и ждут, когда им выделят средства для дальнейшего освоения. Министерство финансов должно ограничить и контролировать этот процесс. Нам необходимо увеличивать наш Национальный фонд», — поручил Нурсултан Назарбаев.

Бахыт Султанов также доложил Главе государства о предпринимаемых ведомством мерах по сохранению финансовой стабильности, выполнению социальных обязательств, сокращению проверок и снижению нагрузки на предпринимательский сектор, совершенствованию системы государственных закупок, внедрению превентивных мер в систему государственного аудита.

В феврале этого года Президент Казахстана в ходе расширенного заседания правительства поставил ряд задач кабинету министров.

В частности, Назарбаев призвал всех экономить бюджетные деньги. Кроме того, Глава государства высказал свою позицию по вопросу неосвоенных бюджетных средств.