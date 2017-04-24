Аксенов рассказал о межнациональном климате в Крыму

Ранее в ряде СМИ сообщалось, что экс-советник президента США по национальной безопасности, американский политолог Збигнев Бжезинский предложил разделить полуостров между русскими, украинцами и крымскими татарами.

Аксенов подчеркнул, что американцы — главные интриганы международной политики, которые исходят из одной задачи: чем хуже у оппонентов, тем лучше для них.

«Крым делиться по национальному признаку никогда не будет, мы их разочаруем в этом плане. В Крыму как раз на сегодняшний день межнациональный климат — самый комфортный за последние 25 лет, и все социологические опросы это подтверждают», — сказал Аксенов в интервью телеканалу НТВ, которое размещено на официальном сайте.

По его словам, более 90% крымчан считают межнациональные отношения положительными и безопасными.

«В Крыму три государственных языка. Все у нас нормально в межнациональных отношениях и главных интриганов международной политики в этой части разочаруем», — подчеркнул Аксенов.