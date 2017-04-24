Мэрия до конца года объединит инновации для города в программу «Умный Новосибирск»

НОВОСИБИРСК, 24 апреля. /ТАСС/. Мэрия Новосибирска до конца 2017 года разработает комплексную межведомственную программу «Умный Новосибирск». Она будет включать план по внедрению инновационных разработок новосибирских компаний, призванных улучшить жизнь горожан, сообщил в пресс-центре ТАСС в Новосибирске начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Александр Люлько.

«У нас в стране таких программ пока нет. Задача до конца года такую комплексную программу сделать, где будет четко прописано, какой департамент мэрии за что отвечает и какие предприятия и организации будут наш город делать более комфортным для жителей», — сказал он.

По словам представителя мэрии, проект подразумевает внедрение смарт-технологий. В качестве примера таких разработок Люлько назвал разработку интеллектуальной транспортной системы Новосибирска, «умных» остановок с обогревом, информацией о маршрутах и возможностью подзарядки смартфонов.

«Очень интересны технологии, которые нам предлагает Сибирский госуниверситет геосистем и технологий — 3D-город. Меня очень заинтересовали подземные коммуникации, потому что, честно говоря, у нас в городе с этим большая проблема», — добавил Люлько, вспомнив недавний случай в поселке Пашино, который остался без воды из-за повреждения водовода во время строительства. По его словам, разработка ученых позволит на месте увидеть на экране смартфона, «какие коммуникации находятся под ногами».