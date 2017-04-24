УФАС начало проверку ПКГУП «Автовокзал» по жалобам перевозчиков
В Пермское УФАС России поступили заявления от ООО «Компас» и ОАО «Кунгурская автоколонна 1597».
В Пермское УФАС России поступили заявления от ООО «Компас» и ОАО «Кунгурская автоколонна 1597».
Договор предусматривает штрафы за посадку пассажиров без билетов и за посадку пассажиров более, чем через одну дверь. Помимо этого, в случае отказа в посадке в автобус пассажира с проданным билетом, перевозчик должен уплатить штраф в размере двух тысяч рублей.
При этом, в договоре не оговаривается возможность отказа в случаях, когда действия пассажира могут угрожать безопасности других людей, например, когда, пассажир находится в нетрезвом состоянии.
За срыв рейса перевозчики помимо возмещения убытков пассажирам, по условиям договора, также должны заплатить штраф автовокзалу, однако автовокзал при этом не уточнил, какие потери несет при срыве рейса. В ходе проверки антимонопольный орган пришел к выводу, что в данном случае автовокзал вмешивается в правоотношения между пассажиром и перевозчиком.
Пермское УФАС России посчитало правомерным требование перевозчиков об исключении некоторых пунктов договора и выдало предупреждение ПКГУП «Автовокзал».
Однако представители автовокзала не исполнили предупреждение в установленный срок. По признакам нарушения пункта 3 части 1 статьи 10 Федерального закона «О защите конкуренции» в отношении ПКГУП «Автовокзал» антимонопольный орган возбуждено дело. Рассмотрение дела назначено на 19 мая.