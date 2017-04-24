Антикоррупционная прокуратура открыла дело против Ляшко
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла уголовное производство в отношении лидера Радикальной партии Олега Ляшко.
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла уголовное производство в отношении лидера Радикальной партии Олега Ляшко.
Об этом заявил на брифинге директор НАБУ Артем Сытник.
— Из Антикоррупционной прокуратуры действительно поступило дело по незаконному обогащению, но оно только еще поступило. Я не готов сказать, что происходит по этому делу, — уточнил он.
По его словам, дело касается дома Ляшко.
Напомним, в середине марта Ляшко заявил, что ГПУ возбудила против него уголовное производство по подозрению в неуплате налогов.