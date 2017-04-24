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16:11 (мск), источник: УНИАН

Лавров прокомментировал подрыв машины ОБСЕ на Луганщине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявляет, что Россия и Европейский Союз выступают за расследование подрыва автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.

Источник: УНИАН

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил на пресс-конференции с Высоким представителем Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерикой Могерини.

«Как сказала Федерика, мы едины в том, что вчерашний инцидент недалеко от линии соприкосновения на Донбассе должен быть расследован тщательно, быстро, полностью транспарантно, и чтобы кто бы ни был виновным в этом инциденте — этот человек или эти люди были привлечены к ответственности», — сказал он.

Глава российского МИДа выразил соболезнования американским коллегам в связи с гибелью гражданина этой страны в результате взрыва и пожелал выздоровления пострадавшим.

«У нас единое мнение — здесь нужно собрать все факты, не допустить, чтобы и эта трагедия стала поводом для политических спекуляций», — подчеркнул Лавров.

Как сообщал УНИАН, 23 апреля автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится на территории, подконтрольной «ЛНР». Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое получили ранения. Погибший был гражданином США, раненные — наблюдатели из Германии и Чехии.

В Госдепартаменте США заявили, что шокированы гибелью американца, и призвали Россию использовать свое влияние на «ЛНР», чтобы дать возможность ОБСЕ провести полное, прозрачное и своевременное расследование инцидента.

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