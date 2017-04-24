Решетников поручил создать электронную версию Книги памяти

Просьбу оказать помощь в создании электронной версии поступила от председателя правления регионального отделения Российского фонда мира, почетного гражданина Пермского края Зои Козловой.

Она пояснила, что Книга памяти Пермского края была создана к 50-летию Победы на бумажных носителях, в нее занесены 208 тысяч фамилий людей, погибших в годы Великой Отечественной войны. Книга вышла в единственном экземпляре, в нее вошли 18 томов.

«Книга — это дань памяти нашим предкам, которые, не щадя себя, сражались в годы Великой Отечественной войны с врагом. Проделана действительно важная работа, знаю, что у пермяков большой спрос на информацию о героях войны. Поэтому финансы на реализацию проекта мы нашли, важно будет донести до земляков информацию о том, что такая книга есть на электронном носителе», — сказал Решетников.

Электронная версия книги должна быть создана и размещена на сайте Пермского государственного архива новейшей истории до конца текущего года.