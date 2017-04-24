Решетников поручил создать электронную версию Книги памяти
ПЕРМЬ, 24 апреля, РИА ФедералПресс. Глава региона Максим Решетников поручил создать электронную версию Книги памяти, сообщает
ПЕРМЬ, 24 апреля, РИА ФедералПресс. Глава региона Максим Решетников поручил создать электронную версию Книги памяти, сообщает
Просьбу оказать помощь в создании электронной версии поступила от председателя правления регионального отделения Российского фонда мира, почетного гражданина Пермского края Зои Козловой.
Она пояснила, что Книга памяти Пермского края была создана к 50-летию Победы на бумажных носителях, в нее занесены 208 тысяч фамилий людей, погибших в годы Великой Отечественной войны. Книга вышла в единственном экземпляре, в нее вошли 18 томов.
«Книга — это дань памяти нашим предкам, которые, не щадя себя, сражались в годы Великой Отечественной войны с врагом. Проделана действительно важная работа, знаю, что у пермяков большой спрос на информацию о героях войны. Поэтому финансы на реализацию проекта мы нашли, важно будет донести до земляков информацию о том, что такая книга есть на электронном носителе», — сказал Решетников.
Электронная версия книги должна быть создана и размещена на сайте Пермского государственного архива новейшей истории до конца текущего года.