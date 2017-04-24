Крыму нужно закрепить репутацию честного курорта в среднем сегменте — Аксенов

«Главное — сработать на репутацию Крыма как курорта, который предоставляет правильные и честные услуги и соответствующие цены на них», — сказал Аксенов в интервью телеканалу НТВ, которое размещено на официальном сайте.

Глава Крыма подчеркнул, что сервис, цены и качество отдыха должны соответствовать лучшим практикам, которые применяются в странах Черноморского бассейна.

«Передовой опыт готовы перенимать у любой страны, ничего здесь зазорного нет. Крым использует все возможности в этом направлении. Культура обслуживания в наших отелях, средствах размещения растет. Сами крымчане стали гораздо более вежливые и приветливые. Изменилось отношение как к туристу, так и к инвестору», — подчеркнул Аксенов.

Глава республики считает, что полуострову стоит развивать средний ценовой сегмент отдыха.