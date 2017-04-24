Поехать в село пострадавшим от паводка актюбинцам предложил Сапарбаев
Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев продолжает объезжать пострадавшие районы Актобе, сообщает портал «Мой ГОРОД».
Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев продолжает объезжать пострадавшие районы Актобе, сообщает портал «Мой ГОРОД».
На этот раз он посетил разрушенные дома в пригородном поселке Орлеу (бывший Россовхоз). Как отмечает портал, один из саманных домов, который был построен в прошлом году, оказался непригодным для проживания. Сапарбаев интересовался у хозяев, не хотят ли они поехать в аул, где им создадут все условия.
«В Каргалинском районе есть фермер Амангос Тлеуов. Он может предоставить и жилье, и работу. Были бы желающие, — сказал аким.
Однако жители Орлеу ответили отказом. По их словам, они привыкли к городской жизни и хотят, чтобы их дети получали знания в областном центре. После этого Сапарбаев поручил градоначальнику Ильясу Испанову предоставить землю пострадавшим семьям. Таковых в поселке Орлеу оказалось три.
«Мы вам дадим землю. И стройматериалами постараемся помочь. У казахов есть слово “Асар”, это когда все родственники, друзья, близкие помогают возвести дом. За лето, я думаю, вы успеете поднять дом. А на ваши разрушенные дома даже нет документов», — сказал Сапарбаев жителям Орлеу.
Между тем в Комитете по ЧС сообщили, что по состоянию на 24 апреля в регионах, подверженных паводкам, продолжается проведение