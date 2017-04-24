Поехать в село пострадавшим от паводка актюбинцам предложил Сапарбаев

На этот раз он посетил разрушенные дома в пригородном поселке Орлеу (бывший Россовхоз). Как отмечает портал, один из саманных домов, который был построен в прошлом году, оказался непригодным для проживания. Сапарбаев интересовался у хозяев, не хотят ли они поехать в аул, где им создадут все условия.

«В Каргалинском районе есть фермер Амангос Тлеуов. Он может предоставить и жилье, и работу. Были бы желающие, — сказал аким.

Однако жители Орлеу ответили отказом. По их словам, они привыкли к городской жизни и хотят, чтобы их дети получали знания в областном центре. После этого Сапарбаев поручил градоначальнику Ильясу Испанову предоставить землю пострадавшим семьям. Таковых в поселке Орлеу оказалось три.

«Мы вам дадим землю. И стройматериалами постараемся помочь. У казахов есть слово “Асар”, это когда все родственники, друзья, близкие помогают возвести дом. За лето, я думаю, вы успеете поднять дом. А на ваши разрушенные дома даже нет документов», — сказал Сапарбаев жителям Орлеу.