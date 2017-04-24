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16:36 (мск), источник: Tengrinews

Поехать в село пострадавшим от паводка актюбинцам предложил Сапарбаев

Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев продолжает объезжать пострадавшие районы Актобе, сообщает портал «Мой ГОРОД».

Источник: Tengrinews

На этот раз он посетил разрушенные дома в пригородном поселке Орлеу (бывший Россовхоз). Как отмечает портал, один из саманных домов, который был построен в прошлом году, оказался непригодным для проживания. Сапарбаев интересовался у хозяев, не хотят ли они поехать в аул, где им создадут все условия.

«В Каргалинском районе есть фермер Амангос Тлеуов. Он может предоставить и жилье, и работу. Были бы желающие, — сказал аким.

Однако жители Орлеу ответили отказом. По их словам, они привыкли к городской жизни и хотят, чтобы их дети получали знания в областном центре. После этого Сапарбаев поручил градоначальнику Ильясу Испанову предоставить землю пострадавшим семьям. Таковых в поселке Орлеу оказалось три.

«Мы вам дадим землю. И стройматериалами постараемся помочь. У казахов есть слово “Асар”, это когда все родственники, друзья, близкие помогают возвести дом. За лето, я думаю, вы успеете поднять дом. А на ваши разрушенные дома даже нет документов», — сказал Сапарбаев жителям Орлеу.

Между тем в Комитете по ЧС сообщили, что по состоянию на 24 апреля в регионах, подверженных паводкам, продолжается проведение аварийно-спасательных и неотложных работ. Так, в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областях проводятся работы по оповещению и эвакуации населения, отгону домашних животных, откачке и отводу воды, укреплению дамб и защитных валов, обустройству водоотводных каналов, заготовке и укладке мешкотары, обвалованию грунта, восстановлению автодорог, охране общественного порядка, патрулированию и мониторингу ситуаций.

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