Свердловские власти согласовали митинг против Путина
Единственные в стране.
Единственные в стране.
Екатеринбург стал первым городом, где общественному движению «Открытая Россия» власти согласовали проведение митинга «Надоел» против президента Владимира Путина.
Как уточнил «Уралинформбюро» региональный координатор проекта Егор Савин, Екатеринбург пока остается единственным в стране крупным городом, где акцию удалось согласовать. При этом в Москве,
В Екатеринбурге акция будет проходить 29 апреля на площади Труда, начиная с 14.00. Ожидается, что на нее придет порядка 100 человек.
«Открытая Россия» была учреждена в 2001 году акционерами «ЮКОСа», ее председателем является Михаил Ходорковский. После ареста предпринимателя в 2006 году деятельность организации приостанавливалась. Ее перезапуск произошел в 2014 году. За последующие два года наиболее заметным достижением движения стала поддержка 10 кандидатов на выборах в Госдуму в сентябре 2016-го. Ни один из них, однако, не сумел победить.