Свердловские власти согласовали митинг против Путина

Екатеринбург стал первым городом, где общественному движению «Открытая Россия» власти согласовали проведение митинга «Надоел» против президента Владимира Путина.

Как уточнил «Уралинформбюро» региональный координатор проекта Егор Савин, Екатеринбург пока остается единственным в стране крупным городом, где акцию удалось согласовать. При этом в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске уже получены отказы на проведение мероприятия.

В Екатеринбурге акция будет проходить 29 апреля на площади Труда, начиная с 14.00. Ожидается, что на нее придет порядка 100 человек.