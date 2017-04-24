В Башкирию приедет президент Вьетнама

Этим летом в Уфу приедут гости из страны, название которой у россиян ассоциируется с отпуском на море и раем на земле. Через пару месяцев Башкирию посетит президент Вьетнама.

Чан Дай Куанг наведается в нашу республику в рамках официальной поездки в Россию. Визит высокопоставленного гостя ожидается в июне.

— Он планирует посетить вашу республику в конце июня, где-то 30 числа, — рассказал посол Вьетнама в России Нгуен Тхань Шон на встрече с региональным правительством.

Какова цель его визита, пока не разглашается, но речь идет очевидно о каких-то совместных проектах.

— Взаимодействие ведется на очень прочной базе. Это традиционная дружба и всеобъемлющее сотрудничество, — приводит слова иностранного посла «Интерфакс».