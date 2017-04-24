В Башкирию приедет президент Вьетнама
Об этом сообщил посол республики в России.
Об этом сообщил посол республики в России.
Этим летом в Уфу приедут гости из страны, название которой у россиян ассоциируется с отпуском на море и раем на земле. Через пару месяцев Башкирию посетит президент Вьетнама.
Чан Дай Куанг наведается в нашу республику в рамках официальной поездки в Россию. Визит высокопоставленного гостя ожидается в июне.
— Он планирует посетить вашу республику в конце июня,
Какова цель его визита, пока не разглашается, но речь идет очевидно о
— Взаимодействие ведется на очень прочной базе. Это традиционная дружба и всеобъемлющее сотрудничество, — приводит слова иностранного посла «Интерфакс».