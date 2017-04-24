Протест под зданием Тернопольской мэрии: Двое депутатов госпитализированы в больницу

Руководитель полицейского главка Александр Богомол сообщил, что конфликт, произошедший между отдельными политическими силами, перерос в незначительное противостояние, в результате чего было закрыто заседание сессии городского совета, ведь отдельные депутаты не были допущены в сессионный зал.

К охране общественного порядка и документирования событий, произошедших сегодня под стенами Тернопольского городского совета, привлекались 80 полицейских. В результате противостояния два депутата получили телесные повреждения, которых вскоре доставили каретой скорой в медицинские учреждения для оказания помощи.

Один из пострадавших получил химический ожог глаза.

«По предварительным данным, депутату кто-то брызнул перцовым баллончиком в лицо. Другой пострадавший обратился к медикам с закрытой травмой левого века. По словам Александра Богомола, в полицию также поступило групповое заявление от депутатов о совершении уголовного правонарушения. По данному обращению следственным подразделением Тернопольского ОП начато уголовное производство по ст. 351 Уголовного кодекса Украины — препятствование деятельности народного депутата Украины и депутата местного совета. В рамках этого производства работники полиции будут выяснять и обстоятельства нанесения телесных повреждений депутатам», — говорится в сообщении.

В полиции призвали политические силы и общественные организации соблюдать правопорядок и не допускать силовых столкновений и противостояний.

Ранее сегодня стало известно, что в Тернополе протестующие в масках не пустили в здание горсовета депутатов, в результате чего сессия не состоялась.