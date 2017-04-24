Протест под зданием Тернопольской мэрии: Двое депутатов госпитализированы в больницу
В ходе сегодняшней акции протеста под зданием городского совета Тернополя были травмированы двое местных депутатов. Об этом сообщает
В ходе сегодняшней акции протеста под зданием городского совета Тернополя были травмированы двое местных депутатов. Об этом сообщает
Руководитель полицейского главка Александр Богомол сообщил, что конфликт, произошедший между отдельными политическими силами, перерос в незначительное противостояние, в результате чего было закрыто заседание сессии городского совета, ведь отдельные депутаты не были допущены в сессионный зал.
К охране общественного порядка и документирования событий, произошедших сегодня под стенами Тернопольского городского совета, привлекались 80 полицейских. В результате противостояния два депутата получили телесные повреждения, которых вскоре доставили каретой скорой в медицинские учреждения для оказания помощи.
Один из пострадавших получил химический ожог глаза.
«По предварительным данным, депутату
В полиции призвали политические силы и общественные организации соблюдать правопорядок и не допускать силовых столкновений и противостояний.
Ранее сегодня стало известно, что в Тернополе протестующие в масках не пустили в здание горсовета депутатов, в результате чего сессия не состоялась.