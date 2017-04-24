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16:15 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Гройсман прокатился в харьковском метро

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Глава Кабинета министров Владимир Гройсман в понедельник проехался в метро Харькова.

Источник: "РИА Новости" Украина

«Сравнил киевское и харьковское метро», — написал Гройсман на своей странице в Facebook, опубликовав соответствующее фото из подземки.

«В ходе ревизии подземки Гройсман с удовольствием делал селфи с жителями. Познакомился с офтальмологом. Гройсман смущенно оплатил проезд в метро билетом, а также слушал рекомендации о правилах перехода на смещенных станциях», — пишет strana.ua, уточняя, что поездка премьера спровоцировала давку в метро.

Ранее сообщалось, что Гройсман приведет в правительство 1000 молодых кадров.

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