Алиханов предложил провести в Калининграде референдум по вопросу застройки Нижнего озера

— Я вот хожу вокруг и думаю: в этом году мы начнём облагораживать Нижнее озеро в части, которая находится ближе к Дому Советов. Хитрые калининградские застройщики сразу смекнут, что на этом всё не закончится, — пояснил Алиханов.

Он отметил, что необходимо «как минимум зафиксировать ситуацию и сохранить её от дальнейшего разрастания».

Алиханов подчеркнул, что необходимо проработать форму проведения и формулировки вопросов с врио вице-премьера областного правительства Александром Торбой.

«Чтобы потом ни у кого не возникло желания каким-то образом интерпретировать результаты», — добавил врио губернатора.

Ранее глава комитета архитектуры и строительства Калининграда Артур Крупин говорил, что реконструкцию Нижнего озера могут начать в мае 2017 года. В рамках проекта по формированию городских пространств «КБ Стрелка» по заказу Минстроя разработало специальные стандарты по благоустройству территорий. В Калининграде выбрали на 2017 год Нижнее озеро из-за близости к будущей фан-зоне.

До этого Крупин говорил о том, что конкретных планов по благоустройству этой территории пока нет, но «что-то делать будут».