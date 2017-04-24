Траты двоих челябинских депутатов превысили их годовые доходы

Троих депутатов Челябинской городской думы вызвали на внеочередное заседание комиссии по противодействию коррупции, которое состоится 25 апреля.

«У двух депутатов выявлено несоответствие расходов в 2016 году общесемейному доходу. Мы проверим их на соответствие представленному отчету. Речь в обоих случаях идет о покупках автомобилей в кредит, которые они не указали», — пояснили «Уралинформбюро» в думе. Имена коллег называть не стали.