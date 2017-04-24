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17:11 (мск), источник: ТАСС

Мэр Кишинева стал обладателем звания «Бездельник и вредитель года»

КИШИНЕВ, 24 апреля. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Мэр Кишинева, вице-президент проевропейской Либеральной партии Дорин Киртоакэ, стал обладателем звания «Бездельник и вредитель года» за плохую организацию работ по ликвидации последствий снежного циклона, обрушившегося на Молдавию конце прошлой недели.

Источник: ТАСС

Символический приз — резиновые сапоги, пилу и рукавицы ему вручили депутаты муниципального совета на заседании оперативных служб мэрии.

«В четверг вечером, когда было ясно, что к Кишиневу подошел снежный циклон, не был созван срочный совет по чрезвычайной ситуации, с участием руководителей городских служб, других ведомств. Не были отданы конкретные распоряжения, муниципальные службы не были мобилизованы на расчистку дорог», — пояснил вручивший «приз» депутат Виталий Мукан. По его словам, депутаты намерены обратиться Генеральную прокуратуру Молдавии с требованием дать оценку бездействию мэра.

Со своей стороны Киртоакэ посетовал, что на уборку города не хватает ни людей, ни техники. «В предприятии Spatii verzi (“Ассоциация зеленого хозяйства”, занимающаяся озеленением), трудится всего 300 сотрудников, в то время как их число должно было бы составлять 3 тысячи. Не хватает и техники», — подчеркнул градоначальник.

Он проинформировал о том, что, по предварительным данным, ущерб от циклона оценивается в $3,6 млн, в городе сломано до 10 тыс. деревьев, упало 130 опор линий электропередачи, повреждено свыше 200 автомобилей, около 100 домов остались без газа, есть другие разрушения.

По словам мэра, на очистку столицы от упавших деревьев, веток уйдет несколько недель. Для полной ликвидации последствий стихии необходимо несколько месяцев, считает Киртоакэ.

Два месяца назад депутаты удостоили мэра звания «Грязнуля года», вручив в качестве приза наполненный грязью кубок. Таким образом, были отмечены «заслуги» мэра в превращении столицы в один из самых загрязненных и необустроенных городов страны.

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