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17:17 (мск), источник: Калининград.Ru

Врио губернатора выступил «сильно против» застройки парка на ул. Донского в Калининграде

Врио губернатора Антон Алиханов высказался против застройки лесопарковой зоны на улице Дмитрия Донского в Калининграде.

— Я тут недавно узнал об изменении назначения этой зоны. Я, например, очень сильно против, чтобы там вырубили парк, — заявил Алиханов на заседании общественно-политического совета, которое прошло в областном правительстве в понедельник, 24 апреля.

Глава региона предложил проводить референдумы по вопросам застройки отдельных территорий. В частности, по мнению Антона Алиханова, целесообразно организовать голосование по поводу освоения берегов Нижнего озера.

В 2015 году стало известно, что компания «Колор-Пласт» арендовала 13,5 гектаров лесопарка на улице Донского для благоустройства. На старом кладбище, которое находится на этой территории, выкопали останки более десять тысяч человек. Городские власти отрицают возможную застройку территории.

Компания «Колор-Пласт» была создана в 2006 году. По данным ЕГРЮЛ, одним из её учредителей выступает крупный строительный холдинг «Калининградстройинвест», которым руководит депутат Горсовета Валерий Макаров. Однако он опроверг свою причастность к «Колор-Пласту».

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