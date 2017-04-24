Рустэм Хамитов встретился с представителями вьетнамской компании TH Group

Стороны обсудили перспективы сотрудничества и возможности реализации совместных проектов в агропромышленном комплексе.

— Знаю, что Вы интересуетесь вопросами агропромышленного производства. Для нашей экономики сельское хозяйство — одна из главных точек роста. Мы занимаем второе место в Российской Федерации по итогам 2016 года по производству молока, — сказал Рустэм Хамитов. — Но мы очень заинтересованы в привлечении в молочную отрасль новых инвесторов. Есть большой потенциал в производстве молока, его переработке и сбыте. Конечно, мы очень хотели бы, чтобы вы работали у нас в республике. Мы со своей стороны гарантируем помощь по всем направлениям. Мы будем сопровождать ваши проекты в «ручном режиме». Мы будем помогать в административном, организационном плане.

— Я хочу развивать сельское хозяйство с применением высоких технологий в агропроизводстве, чтобы производить экологически чистые и органические продукты, — отметила Тхай Хыонг. — Я решила инвестировать в Россию. Мои первые проекты реализуются в Московской и Калужской областях. После встречи с Премьер-министром и другими Вашими коллегами у меня появилось желание поехать в Республику Башкортостан и инвестировать средства в сферу молочного животноводства.

Инвестиции в создание производственного комплекса, включающего в себя ферму и завод по переработке молока, составляют порядка 220 млн долларов. Первоначальная мощность проекта — 6 тысяч голов скота.

Тхай Хыонг обсудила с Главой республики перспективы стать резидентом территории опережающего социально-экономического развития и получения соответствующих льгот, а также возможность передачи компании неэффективно используемых сельхозтерриторий.

Посол Вьетнама в России Нгуен Тхань Шон высоко оценил перспективы инвестпроекта.

— Инвестиционный проект ТН Group в республике — уже третий. Первые два проекта очень успешно осуществили в Московской и Калужской областях два года назад. Как отметила глава концерна, проект будет активно развиваться и эффективно реализовываться в республике, потому что в целом сотрудничество между нашими странами идёт вверх, — сказал Нгуен Тхань Шон. — В конце июня по приглашению Президента России Владимира Путина будет визит главы нашего государства. Также в ноябре планируется визит российского лидера во Вьетнам с официальным визитом. Это говорит о том, что сотрудничество между нашими странами на очень высоком уровне.

В 2016 году объём внешнеторгового товарооборота Башкортостана с Вьетнамом составил 8,4 млн долларов, причём основная часть этой суммы приходится на экспорт. В экспортной структуре основную позицию занимают традиционные поставки синтетического каучука (97 процентов от общего объёма экспорта). Основными позициями импорта являются кожаные сумки, оптические считывающие устройства, головные уборы, одежда и игрушки. На территории Башкортостана осуществляют деятельность 13 предприятий, созданных при участии капитала из Вьетнама и занятых в сфере торговли, общественного питания, туризма, производства изделий из пластмасс, текстильных изделий, пищевых продуктов.

Корпорация TH Group, основанная в 2009 году, является одной из ведущих молочных корпораций Вьетнама. Руководитель корпорации Тхай Хыонг в 2015 году включена Forbes в список 50 наиболее влиятельных женщин Азии.