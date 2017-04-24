Алиханов назначил экс-мэра Новоуральска своим советником

При этом глава региона не смог уточнить, с какого времени Машков работает в областном правительстве. По его словам, количество советников «периодически меняется».

«Некоторые из них будут уволены в ближайшее время», — добавил глава региона, не уточнив, кто конкретно.

Ранее Владимир Машков сообщил, что с 7 апреля закончил работать на посту мэра Новоуральска. Он также заявлял, что в Калининградской области будет заниматься проведением губернаторских выборов. По словам Машкова, он уже работал вместе с врио губернатора Антоном Алихановым и нашёл с ним понимание в профессиональном и человеческом планах.