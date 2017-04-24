Рабинович подал законопроект о распаевании сельхозземли в Украине

Он рассказал, что в срочном порядке зарегистрировал проект закона о справедливом перераспределении сельскохозяйственной земли. «Вместо того, чтобы продавать землю (у нас осталось 12 миллионов гектаров государственной земли), распаивать ее всю немедленно. Потому что иначе они все продадут», — убежден нардеп.

Рабинович также объяснил, что будет означать распаевка земли для украинцев. «Распаевать землю — значит, каждый человек в нашей стране, от маленького до большого, получит 30 дополнительных соток. На этих 30 сотках, которые, как они говорят, хотят у нас купить, человек может только сеять-пахать или сдать их в земельный банк, и тогда семья на каждого человека получает примерно $3000», — подчеркнул глава подкомитета Рады по правам человека.

По его мнению, это был бы огромный толчок для украинской экономики. «Надо повышать покупательную способность населения, вкладывать в экономику. А они вообще не понимают этого, отнимают у пенсионеров последнее. Это система воровского капитализма. А нам нужен нормальный капитализм — западный, швейцарского типа», — резюмировал Рабинович.

Лидер партии «За жизнь» вынес правительству предупреждение: «Если только они поставят вопрос о продаже земли, жадно потирая руки и считая, что быстро все скупят на краденые деньги, — наша партия выйдет на улицы и выведет своих сторонников. И думаю, что мы можем оказаться не одни. Я хочу вам сказать, дорогие экономисты нашей страны, которые сидят во власти: если вы захотите на потребность МВФ продавать землю (так же, как вы уничтожаете пенсии и вырубаете лес) — это будет наш украинский Сталинград. И я очень боюсь, что вы не выиграете эту битву и это будет началом сноса вас вообще. Мы пойдем на выборы, мы пойдем на улицы, но не дадим вам продать землю ни под каким предлогом. Если вам дать возможность сожрать украинскую землю, наших детей и внуков вообще ничего не останется», — сказал Рабинович.