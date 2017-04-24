Путин и Эрдоган обсудят в Сочи Сирию и поставку зенитно-ракетных комплексов

Ранее российские и турецкие власти неоднократно заявляли о ведущихся Москвой и Анкарой переговорах по поставке С-400. По словам главы «Ростеха» Сергея Чемезова, Турция готова закупить С-400, если Россия предоставит кредит. Переговоры об этом ведутся в настоящее время с российским Минфином.

Как заявил помощник президента России по ВТС Владимир Кожин, Россия не видит препятствий для возможной поставки зенитных ракетных систем С-400 Турции в связи с ее членством в НАТО.