Путин и Эрдоган обсудят в Сочи Сирию и поставку зенитно-ракетных комплексов
3 мая на переговорах в Сочи президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудят экономические отношения между двумя странами, в том числе поставку
3 мая на переговорах в Сочи президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудят экономические отношения между двумя странами, в том числе поставку
Ранее российские и турецкие власти неоднократно заявляли о ведущихся Москвой и Анкарой переговорах по поставке С-400. По словам главы «Ростеха» Сергея Чемезова, Турция готова закупить С-400, если Россия предоставит кредит. Переговоры об этом ведутся в настоящее время с российским Минфином.
Как заявил помощник президента России по ВТС Владимир Кожин, Россия не видит препятствий для возможной поставки зенитных ракетных систем С-400 Турции в связи с ее членством в НАТО.
«Приглашение посетить Сочи поступило лично от Путина. Этот визит важен с точки зрения обсуждения важных для обеих стран вопросов. В Сочи на повестке дня будет и возможная поставка в Турцию российских ЗРС С-400. Думаю, что встреча в Сочи придаст этому новый импульс», — заявил