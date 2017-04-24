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18:02 (мск), источник: Вести Сочи

Путин и Эрдоган обсудят в Сочи Сирию и поставку зенитно-ракетных комплексов

3 мая на переговорах в Сочи президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудят экономические отношения между двумя странами, в том числе поставку зенитно-ракетных комплексов С-400, а также ситуацию в Сирии.

Источник: Вести Сочи

Ранее российские и турецкие власти неоднократно заявляли о ведущихся Москвой и Анкарой переговорах по поставке С-400. По словам главы «Ростеха» Сергея Чемезова, Турция готова закупить С-400, если Россия предоставит кредит. Переговоры об этом ведутся в настоящее время с российским Минфином.

Как заявил помощник президента России по ВТС Владимир Кожин, Россия не видит препятствий для возможной поставки зенитных ракетных систем С-400 Турции в связи с ее членством в НАТО.

«Приглашение посетить Сочи поступило лично от Путина. Этот визит важен с точки зрения обсуждения важных для обеих стран вопросов. В Сочи на повестке дня будет и возможная поставка в Турцию российских ЗРС С-400. Думаю, что встреча в Сочи придаст этому новый импульс», — заявил пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын.

Комментарии
1
Андрей Гончаров
А зря. Пусть определятся с членство в НАТО, а потом уже ставят вопрос о приобретении.
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