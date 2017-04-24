Дональд Трамп позвонил на МКС
Президент США Дональд Трамп позвонил на Международную космическую станцию, сообщает Associated Press.
Президент США Дональд Трамп позвонил на Международную космическую станцию, сообщает Associated Press.
Трамп поздравил Пегги Уитсон, первую
Как сообщается, Уитсон побила предыдущий рекорд своего коллеги Джеффри Уильямса, который провел в космосе 534 дня 2 часа 48 минут.
По словам президента США, он восхищается американскими астронавтами больше, чем любым политиком в Вашингтоне. В ходе беседы с Трампом Уитсон подчеркнула, что для нее большая честь установить новый рекорд.
Абсолютным рекордсменом по длительности пребывания в космосе является российский космонавт Геннадий Падалка, который решил уйти из отряда космонавтов. Он пробыл в космосе 879 дней.