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18:08 (мск), источник: Газета.Ру

Дональд Трамп позвонил на МКС

Президент США Дональд Трамп позвонил на Международную космическую станцию, сообщает Associated Press.

Источник: AP 2017

Трамп поздравил Пегги Уитсон, первую женщину-командира МКС, с рекордом по длительности пребывания в космосе среди американских астронавтов.

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Как сообщается, Уитсон побила предыдущий рекорд своего коллеги Джеффри Уильямса, который провел в космосе 534 дня 2 часа 48 минут.

По словам президента США, он восхищается американскими астронавтами больше, чем любым политиком в Вашингтоне. В ходе беседы с Трампом Уитсон подчеркнула, что для нее большая честь установить новый рекорд.

Абсолютным рекордсменом по длительности пребывания в космосе является российский космонавт Геннадий Падалка, который решил уйти из отряда космонавтов. Он пробыл в космосе 879 дней.

Комментарии
7
А Б
Среди астронавтов США женщин гораздо больше, чем среди космонавтов РФ, не говоря уже о сроках их пребывания в космосе. Так что Трамп имеет все основания восхищается американскими астронавтами.
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Maksim N.
А Б, тебя забыли спросить
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Андрей Гончаров
Тиллерсон обиделся и подал в отставку.))
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