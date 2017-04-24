Дональд Трамп позвонил на МКС

Трамп поздравил Пегги Уитсон, первую женщину-командира МКС, с рекордом по длительности пребывания в космосе среди американских астронавтов.

Как сообщается, Уитсон побила предыдущий рекорд своего коллеги Джеффри Уильямса, который провел в космосе 534 дня 2 часа 48 минут.

По словам президента США, он восхищается американскими астронавтами больше, чем любым политиком в Вашингтоне. В ходе беседы с Трампом Уитсон подчеркнула, что для нее большая честь установить новый рекорд.

Абсолютным рекордсменом по длительности пребывания в космосе является российский космонавт Геннадий Падалка, который решил уйти из отряда космонавтов. Он пробыл в космосе 879 дней.