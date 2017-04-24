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18:27 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Франсуа Олланд: «Ле Пен — угроза для Франции»

Действующий президент Франции Франсуа Олланд, выступая по телевидению, заявил, что будет голосовать в предстоящем втором туре президентских выборов за центриста Эммануэля Макрона, и назвал его конкурента — лидера правого «Национального фронта» Марин Ле Пен — угрозой для Франции.

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«Эммануэль Макрон сегодня — тот, кто защитит ценности, которые объединят людей Франции в столь серьезный момент, серьезный для Франции, Европы, и мира. […] На кону наша французская идея, наше единство, наше партнерство с Европой и наше место в мире», — сказал Олланд.

«Что касается меня, я буду голосовать за Эммануэля Макрона», — добавил он.

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Эммануэль Макрон и Марин ле Пен прошли во второй тур президентских выборов по итогам прошедшего в воскресенье первого тура. По итогам первого тура кандидаты идут с небольшим отрывом — у Макрона 23,75% голосов, у Марин Ле Пен — 21,53%. Второй тур президентских выборов во Франции пройдет 7 мая.

Впервые в истории Пятой республики (с 1958 года) во второй тур не прошли ни кандидат от социалистов, ни кандидат от правоцентристов.

Кандидат от партии «Республиканцы», экс-премьер Франсуа Фийон набрал 19,91% голосов, а лидер движения «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон — 19,64%.

Вышедшие во второй тур кандидаты представляют ровно противоположные точки зрения:

Эммануэль Макрон выступает за свободную международную торговлю и за Европейский Союз. Марин Ле Пен выступает против глобализации и хочет провести во Франции референдум по вопросу о выходе из ЕС наподобие «брексита».
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Макрон — бывший банкир и экс-министр экономики Франции при президенте Олланде. Для него это первая избирательная кампания, и в случае победы во втором туре Макрон станет самым молодым президентом Франции.

Ранее о своей поддержке Макрона заявили представители основных политических партий. Макрона поддержали и проигравшие кандидаты. Франсуа Фийон, набравший 19,91% голосов, в эфире французского телевидения признал поражение и призвал своих сторонников голосовать за Макрона во втором туре.

Поддержал центриста-Макрона и кандидат от социалистов Бенуа Амон, также проигравший в первом туре.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
Комментарии
3
прохор
Очкист драный. Сам по уши обделался, теперь советы раздаёт.
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Евгений
Ага, две угрозы! Ну-ну.
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Андрей Гончаров
Разве такое у них не запрещено по законодательству?
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