Франсуа Олланд: «Ле Пен — угроза для Франции»

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«Эммануэль Макрон сегодня — тот, кто защитит ценности, которые объединят людей Франции в столь серьезный момент, серьезный для Франции, Европы, и мира. […] На кону наша французская идея, наше единство, наше партнерство с Европой и наше место в мире», — сказал Олланд. «Что касается меня, я буду голосовать за Эммануэля Макрона», — добавил он.

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Эммануэль Макрон и Марин ле Пен прошли во второй тур президентских выборов по итогам прошедшего в воскресенье первого тура. По итогам первого тура кандидаты идут с небольшим отрывом — у Макрона 23,75% голосов, у Марин Ле Пен — 21,53%. Второй тур президентских выборов во Франции пройдет 7 мая. Впервые в истории Пятой республики (с 1958 года) во второй тур не прошли ни кандидат от социалистов, ни кандидат от правоцентристов. Кандидат от партии «Республиканцы», экс-премьер Франсуа Фийон набрал 19,91% голосов, а лидер движения «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон — 19,64%. Вышедшие во второй тур кандидаты представляют ровно противоположные точки зрения:

Эммануэль Макрон выступает за свободную международную торговлю и за Европейский Союз. Марин Ле Пен выступает против глобализации и хочет провести во Франции референдум по вопросу о выходе из ЕС наподобие «брексита».

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Макрон — бывший банкир и экс-министр экономики Франции при президенте Олланде. Для него это первая избирательная кампания, и в случае победы во втором туре Макрон станет самым молодым президентом Франции. Ранее о своей поддержке Макрона заявили представители основных политических партий. Макрона поддержали и проигравшие кандидаты. Франсуа Фийон, набравший 19,91% голосов, в эфире французского телевидения признал поражение и призвал своих сторонников голосовать за Макрона во втором туре. Поддержал центриста-Макрона и кандидат от социалистов Бенуа Амон, также проигравший в первом туре.