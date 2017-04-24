Reuters: телеведущая Хизер Нойерт назначена новым главой пресс-службы Госдепартамента США
ВАШИНГТОН, 24 апреля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Ведущая новостной программы телеканала Fox News Хезер Науэрт стала новым начальником
ВАШИНГТОН, 24 апреля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Ведущая новостной программы телеканала Fox News Хезер Науэрт стала новым начальником
«Госдепартамент рад приветствовать Хезер Науэрт в качестве нового руководителя
Ранее о назначении 47-летней Науэрт на эту должность сообщил ряд американских СМИ. Она является одной из ведущих утренней программы новостей Fox&Friends.
Как отмечает агентство Bloomberg, президент США Дональд Трамп ранее говорил, что эта передача входит в число его самых любимых. Науэрт же является известной сторонницей хозяина Белого дома и никогда не скрывала своих симпатий по отношению к нему, напоминает агентство.