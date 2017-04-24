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19:35 (мск), источник: ТАСС

Reuters: телеведущая Хизер Нойерт назначена новым главой пресс-службы Госдепартамента США

ВАШИНГТОН, 24 апреля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Ведущая новостной программы телеканала Fox News Хезер Науэрт стала новым начальником пресс-службы Госдепартамента США вместо Марка Тонера. Эту информацию подтвердили во внешнеполитическом ведомстве.

Источник: AFP 2017

«Госдепартамент рад приветствовать Хезер Науэрт в качестве нового руководителя пресс-службы ведомства. Науэрт пришла в Госдепартамент с более чем 15-летним опытом работы в качестве ведущего и корреспондента, освещающего как зарубежные, так и внутренние события, в том числе теракты 11 сентября, войну в Ираке и геноцид в Дарфуре (Судан). Опыт работы в СМИ Хезер и ее давний интерес к международным делам станут бесценными в деле донесения до американцев и мира приоритетов внешней политики администрации США», — отмечается в сообщении для прессы.

Ранее о назначении 47-летней Науэрт на эту должность сообщил ряд американских СМИ. Она является одной из ведущих утренней программы новостей Fox&Friends.

Как отмечает агентство Bloomberg, президент США Дональд Трамп ранее говорил, что эта передача входит в число его самых любимых. Науэрт же является известной сторонницей хозяина Белого дома и никогда не скрывала своих симпатий по отношению к нему, напоминает агентство.

Комментарии
3
А Б
Надо полагать, что помимо чисто профессиональных качеств и умений комментировать и подавать политические новости, одним из критериев назначений на должность пресс-секретаря Госдепартамента Хизер Нойерт, явилось желание сотрудников администрации Трампа, а может быть, и самого президента, противопоставить её официальному представителю МИД РФ Захаровой.
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Василий Фесин
Наконец-то ,что-то похожее на женщину...
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Иван Петров
Звонкая пощёчина CNN.
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