Reuters: телеведущая Хизер Нойерт назначена новым главой пресс-службы Госдепартамента США

«Госдепартамент рад приветствовать Хезер Науэрт в качестве нового руководителя пресс-службы ведомства. Науэрт пришла в Госдепартамент с более чем 15-летним опытом работы в качестве ведущего и корреспондента, освещающего как зарубежные, так и внутренние события, в том числе теракты 11 сентября, войну в Ираке и геноцид в Дарфуре (Судан). Опыт работы в СМИ Хезер и ее давний интерес к международным делам станут бесценными в деле донесения до американцев и мира приоритетов внешней политики администрации США», — отмечается в сообщении для прессы.

Ранее о назначении 47-летней Науэрт на эту должность сообщил ряд американских СМИ. Она является одной из ведущих утренней программы новостей Fox&Friends.

Как отмечает агентство Bloomberg, президент США Дональд Трамп ранее говорил, что эта передача входит в число его самых любимых. Науэрт же является известной сторонницей хозяина Белого дома и никогда не скрывала своих симпатий по отношению к нему, напоминает агентство.