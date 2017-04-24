США ввели санкции против 271 ученого в Сирии
ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости. США в понедельник объявили о введении санкций в отношении большой группы сотрудников Сирийского
ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости. США в понедельник объявили о введении санкций в отношении большой группы сотрудников Сирийского
«Сегодняшним решением, одним из самых больших в своей истории, Управление по контролю за иностранными активами (минфина США) вносит (в список санкций) 271 сотрудника Сирийского
По данным американской стороны, сотрудники, попавшие под санкции, занимались разработкой химоружия по меньшей мере с 2012 года.
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Кто-то ему "Мурзилку" подсунул, что на пролетающих безхозных астероидах драгметаллов много.
Теперь ловить их собирается.