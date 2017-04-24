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20:50 (мск), источник: РИА Новости

США ввели санкции против 271 ученого в Сирии

ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости. США в понедельник объявили о введении санкций в отношении большой группы сотрудников Сирийского научно-исследовательского по обвинению в разработке химического оружия, сообщает минфин США.

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«Сегодняшним решением, одним из самых больших в своей истории, Управление по контролю за иностранными активами (минфина США) вносит (в список санкций) 271 сотрудника Сирийского научно-исследовательского центра — агентства правительства Сирии, ответственного за разработку оружия массового уничтожения и средств его доставки», — говорится в пресс-релизе.

По данным американской стороны, сотрудники, попавшие под санкции, занимались разработкой химоружия по меньшей мере с 2012 года.

В пресс-релизе отмечается, что санкции введены в ответ на «зариновую атаку в Хан-Шейхуне в Сирии против невинных гражданских лиц, которую осуществил режим по главе с сирийским диктатором Башаром Асадом».

Комментарии
4
andrey kondratiev
предлагаю ввести санкции против США. Чтобы американцы вытирали свою опу долларами. А то чот мне показалось что пиндосы...
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прохор
Он уже на астероиды переключился.
Кто-то ему "Мурзилку" подсунул, что на пролетающих безхозных астероидах драгметаллов много.
Теперь ловить их собирается.
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Андрей Гончаров
Опять проделки Иванки? Конечно, Трамп занят проблемами освоения Луны и звонками на МКС.
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