США ввели санкции против 271 ученого в Сирии

«Сегодняшним решением, одним из самых больших в своей истории, Управление по контролю за иностранными активами (минфина США) вносит (в список санкций) 271 сотрудника Сирийского научно-исследовательского центра — агентства правительства Сирии, ответственного за разработку оружия массового уничтожения и средств его доставки», — говорится в пресс-релизе.

По данным американской стороны, сотрудники, попавшие под санкции, занимались разработкой химоружия по меньшей мере с 2012 года.