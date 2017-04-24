Трамп и Меркель обсудили по телефону ситуацию на Востоке Украины

Отмечают, что лидеры стран обсудили угрозу безопасности со стороны Северной Кореи. Также уделили внимание Сирии, Йемене и необходимости мирного урегулирования конфликта в Украине.

Напомним, 17 марта канцлер Германии Ангела Меркель посетила США. Тогда также затрагивали тему военного конфликта на востоке Украины.