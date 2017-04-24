Трамп и Меркель обсудили по телефону ситуацию на Востоке Украины
Президент Соединенных Штатов Америкии Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили украинский вопрос по телефону. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Белого дома.
Президент Соединенных Штатов Америкии Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили украинский вопрос по телефону. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Белого дома.
Отмечают, что лидеры стран обсудили угрозу безопасности со стороны Северной Кореи. Также уделили внимание Сирии, Йемене и необходимости мирного урегулирования конфликта в Украине.
Напомним, 17 марта канцлер Германии Ангела Меркель посетила США. Тогда также затрагивали тему военного конфликта на востоке Украины.