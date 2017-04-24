Генпрокуратура предложила ввести понятие нематериальной взятки

Источник: РИА "Новости"

Генеральная прокуратура обратилась к законодателям с просьбой поддержать введение в Уголовный кодекс понятия нематериальной взятки. Об этом на заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании обратился первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман, передает ТАСС. В частности, прокуратура предлагает включить указание «получение услуг неимущественного характера» в ст. 204 («Коммерческий подкуп») и ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). По словам Буксмана, проект изменений в УК был подготовлен по рекомендациям Группы государств против коррупции (ГРЕКО). Проект уже одобрили думским комитетом по безопасности и противодействию, добавил замгенпрокурора.

Проект также предусматривает установление уголовной ответственности за злоупотребление полномочиями и коммерческий подкуп третейских судей