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21:08 (мск), источник: РБК

Генпрокуратура предложила ввести понятие нематериальной взятки

Генпрокуратура попросила законодателей поддержать введение понятия нематериальной взятки в Уголовный кодекс. Пока что российское законодательство не соответствует требованиям европейской Группы государств против коррупции.

Источник: РИА "Новости"

Генеральная прокуратура обратилась к законодателям с просьбой поддержать введение в Уголовный кодекс понятия нематериальной взятки. Об этом на заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании обратился первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман, передает ТАСС.

В частности, прокуратура предлагает включить указание «получение услуг неимущественного характера» в ст. 204 («Коммерческий подкуп») и ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). По словам Буксмана, проект изменений в УК был подготовлен по рекомендациям Группы государств против коррупции (ГРЕКО). Проект уже одобрили думским комитетом по безопасности и противодействию, добавил замгенпрокурора.

Проект также предусматривает установление уголовной ответственности за злоупотребление полномочиями и коммерческий подкуп третейских судей
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Если на законодательном уровне не будет введено наказание за нематериальные взятки Россия не сможет пройти проверку европейской Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, подчеркнул Буксман.

Он отметил, что Россия должна направить отчет в ГРЕКО до 31 июля. «Мы находимся одновременно в 3-м и 4-м раунде оценки этой организацией, причем в 3-м раунде — уже более 4 лет», — сказал Буксман на заседании Совета законодателей в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге. На этих этапах ГРЕКО проверяет выполнение рекомендаций о криминализации коррупционных действий.

Россия стала членом ГРЕКО 1 февраля 2007 года, ратифицировав Конвенцию Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию.

Комментарии
5
********
Пока в России будет процветать существующая система назначения на должности судей не слишком умных, не слишком честных, не слишком квалифицированных, но "своих"! людей, коррупция и дальше будет цвести махровым цветом.
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pikalor
Оно конечно прекрасно орать и агитировать за Советскую власть и патриотизм из майбаха или яхты!! Агитируя за борьбу с коррупцией!)
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НАТАША НАУМЕНКО
и семейный подряд! судья папа ! судья сын!
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