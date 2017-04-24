Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма
Россия потребовала от США вернуть незаконно изъятую собственность
Верховный Суд разъяснил, как унаследовать дачу без оформления
45-летняя Лера Кудрявцева готова стать мамой во второй раз
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
«Металл горел, как дерево»: как погиб космонавт КомаровВоспоминания о первом пилотируемом космическом полете, закончившемся трагедией
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
СМИ: Захарова придумала новый слоган для киевского "Евровидения"
Порошенко раскрыл план победы Украины над Россией
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
Молодёжь КНДР хочет уничтожить агрессоров 5 миллионами бомб
«Бублик» диаметром 15 км: СМИ о новом оружии РФ
Китайские автомобили, которых вы никогда не видели
Россияне «раскупили» еще не выпущенные Lamborghini
Фоторепортажи
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
15Роботы в Пальмире
8Возвращение христиан в Каракош
16Мир встретил Пасху
22:06 (мск), источник: РИА Новости

Путин провел телефонный разговор с президентом Киргизии

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с главой Киргизии Алмазбеком Атамбаевым вопросы двустороннего сотрудничества в политической и торгово-экономической областях, сообщает пресс-служба Кремля.

Источник: РИА Новости

«По инициативе киргизской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым. Обсужден ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества в политической и торгово-экономической областях», — говорится в сообщении.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Плененный повстанцами россиянин отобрал у конвоя оружие и сбежал
США ввели санкции против 271 ученого в Сирии
Генпрокуратура предложила ввести в УК новый тип взятки
Госдеп США назначил пресс-секретарем телеведущую Fox News
Взорвавшаяся в Дагестане граната выпала из рук одного из детей
Роскосмос исключил из отряда трех космонавтов
Юлия Самойлова вместо «Евровидения» выступит в Крыму
Белый дом: Трамп гордится первыми 100 днями президентства
Спорт
Форвард «Ростова» признан самым ценным игроком 24-го тура РФПЛ Вторым стал вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, тройку замкнул форвард «Амкара» Дарко Бодул
Авто
«Авто Mail.Ru» в прямом эфире: редакция отвечает на вопросы Прямо сейчас «Авто Mail.Ru» проводит прямой эфир. Тема — обсуждение Skoda Octavia RS и Scout. А заодно мы поговорим про автосалон в Шанхае и китайские автомобили
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной Режиссер очередной экранизации классического романа считает критику исполнителей главных ролей необоснованной
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
Сбербанк запустил новую программу ипотеки под 8,4 и 8,9%
В Петербурге распродадут около 100 залоговых квартир
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Леди
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото) Пришло время вспомнить школьные уроки труда и вязание крючком.
Дети
45-летняя Лера Кудрявцева готова стать мамой во второй раз Телеведущая готовится стать мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь