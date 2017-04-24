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22:16 (мск), источник: 112.ua

Министерство обороны: Задержанные журналисты ZIK снимали военный объект из квадрокоптера

В Министерстве обороны объяснили задержание съемочной группы телеканала ZIK тем, что они осуществляли несанкционированную видеосъемку с помощью беспилотного летательного аппарата типа «квадрокоптер». Об этом сообщается на сайте Минобороны.

Источник: 112.ua

«Возле одного из военных объектов Вооруженных Сил Украины дежурной стражей было задержана съемочная группа отечественного телевизионного канала, которая осуществляла несанкционированную видеосъемку с помощью беспилотного летательного аппарата типа “квадрокоптер”», — сообщается на сайте Минобороны.

В ведомстве уточнили, что на место происшествия были вызваны представителей Нациполиции, СБУ и передано им задержанных лиц.

«Продолжается выяснение обстоятельств совершения несанкционированной видеосъемки военного режимного объекта», — добавили в Минобороны.

Как сообщалось, в Ровенской области задержали съемочную группу телеканала ZIK.

На сайте телеканала появилось сообщении о задержании около поселка Оржив Службой безопасности Украины журналиста программы военных расследований «Дорогами войны» Андрея Стельмаха, который находился там с редакционным заданием. По информации канала, задержание проводили под надуманным предлогом — проникновение на территорию режимного объекта в этой местности.

Комментарии
1
Александр
Шпионы Все передавали России В тюрьму их на всегда
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