Трамп гордится тем, чего добился за первые 100 дней президентства
Как сообщила телекомпания CNN президенту США удалось добиться подвижек при решении 23 важных проблем из 37.
Как сообщила телекомпания CNN президенту США удалось добиться подвижек при решении 23 важных проблем из 37.
ВАШИНГТОН, 24 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп гордится тем, чего ему удалось достичь за первые 100 дней пребывания на посту главы государства, но его команда уже думает о дальнейших шагах. Об этом журналистам на регулярном брифинге рассказал
«Я думаю, мы очень гордимся, президент очень гордится тем, чего ему удалось добиться в первые 100 дней. Но мы также хотим начать говорить о следующих 100 днях, о том, что еще осталось сделать», — сказал он.
Как сообщила телекомпания CNN, ознакомившаяся заранее с документом о достижениях администрации Трампа, подготовленном в Белом доме к 29 апреля, президенту удалось добиться подвижек при решении 23 важных проблем из 37. Делалось это при помощи президентских указов и меморандумов.
В частности, в перечне мер, предпринятых в сфере национальной безопасности и иммиграции, значится распоряжение Трампа от 6 апреля об ударе по авиабазе в Сирии и президентский меморандум от 6 марта о мерах по защите США от проникновения террористов из- за рубежа за счет введения ограничений на иммиграцию.