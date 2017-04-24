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22:35 (мск), источник: ТАСС

Трамп гордится тем, чего добился за первые 100 дней президентства

Как сообщила телекомпания CNN президенту США удалось добиться подвижек при решении 23 важных проблем из 37.

Источник: AP 2017

ВАШИНГТОН, 24 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп гордится тем, чего ему удалось достичь за первые 100 дней пребывания на посту главы государства, но его команда уже думает о дальнейших шагах. Об этом журналистам на регулярном брифинге рассказал пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

«Я думаю, мы очень гордимся, президент очень гордится тем, чего ему удалось добиться в первые 100 дней. Но мы также хотим начать говорить о следующих 100 днях, о том, что еще осталось сделать», — сказал он.
Шон Спайсер
Пресс-секретарь Белого дома
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Как сообщила телекомпания CNN, ознакомившаяся заранее с документом о достижениях администрации Трампа, подготовленном в Белом доме к 29 апреля, президенту удалось добиться подвижек при решении 23 важных проблем из 37. Делалось это при помощи президентских указов и меморандумов.

В частности, в перечне мер, предпринятых в сфере национальной безопасности и иммиграции, значится распоряжение Трампа от 6 апреля об ударе по авиабазе в Сирии и президентский меморандум от 6 марта о мерах по защите США от проникновения террористов из- за рубежа за счет введения ограничений на иммиграцию.

Комментарии
7
Леонид Барковский
С такими то деньгами?
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Андрей Гончаров
Они все любят сами себя перед зеркалом. Секс шопы процветают.
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Елена
А у него нет желания застрелиться? Я бы на его месте подумала об этом.
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