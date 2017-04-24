Трамп обсудил с Меркель Сирию и Украину
Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом говорится в официальном сообщении Белого дома.
Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом говорится в официальном сообщении Белого дома.
В администрации президента США сообщили, что лидеры двух стран обсудили ключевые проблемы международных отношений, в том числе конфликты в Сирии, Йемене и осложнение ситуации на Корейском полуострове.
«Президент также подтвердил свою поддержку усилиям Германии и Франции по проведению переговоров о мирном урегулировании конфликта на Украине на основе минских соглашений», — подчеркивается в сообщении.
Ранее, 17 марта, Дональд Трамп и Ангела Меркель провели личную встречу в Вашингтоне. В ходе переговоров главы США и Германии также обсудили конфликт на Украине. По итогам переговоров Трамп заявил о лидерстве Франции и ФРГ в решении кризиса на Украине.