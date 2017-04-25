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00:05 (мск), источник: РБК

Актеру Кириллу Сафонову запретили въезд на Украину

Российскому актеру театра и кино Кириллу Сафонову запретили въезда на Украину. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает «РИА Новости».

Источник: РИА "Новости"

«Мне закрыли въезд в Украину. Жаль, я люблю эту страну. Ну, значит так надо». — сообщил актер.

По каким причинам Сафонову запретили въезд, он не уточнил.

Накануне, 23 апреля, на Украину не пустили певицу Лолиту Милявскую. О том, что ее сняли с ехавшего в Киев поезда, она сообщила в своем Instagram. Певица заявила, что въезд в Украину для нее закрыт «за посещение Керчи в 15-м году».

Cоветник главы МВД Украины Антон Геращенко ​подтвердил, что Милявскую сняли с поезда. Он сообщил, что «незаконный въезд [Милявской] для гастролей в Крым» был зафиксирован и опубликован волонтерами проекта «Миротворец». ​ Он также отметил, что была проделана «отличная работа» со стороны пограничников и службы безопасности Украины.

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