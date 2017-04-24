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00:11 (мск), источник: Интерфакс

США запланировали сокращение финансовой помощи Украине на 70%

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU — Обнародованный в марте администрацией США план бюджета 2018 года предусматривает сокращение международной помощи Украине на 68,8%, сообщает в понедельник Голос Америки.

Источник: AP 2017

Обнародованный в марте администрацией США план бюджета предусматривает сокращение на треть помощи странам на пути развития, однако деталей тогда не было подано. Согласно 15-страничныму бюджетному документу Госдепартамента, полученному Foreign Policy, реструктуризация включает переливание денег из программы помощи на развитие в программу, которая тесно связана с целями национальной безопасности. Документ обозначен как «несекретный, но чувствительный».

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«Что касается Украины… объемы помощи на 2018 год в предварительном плане бюджета должны были бы составлять более $ 570 млн. Вместе с тем, новый проект предусматривает сокращение финансирования до $ 177 млн», — говорится в сообщении «Голоса Америки» со ссылкой на американское издание Foreign Policy в понедельник вечером.

Как сообщает Foreign Policy, сокращение помощи для Украины предусмотрено в процентах — 68,8%.

«Одной из главных тем и целей политики США в Украине на протяжении многих лет было поощрять их двигаться в направлении европейских институтов», — заявил бывший посол США в Украине Уильям Тейлор.

Комментарии
1
Лука
За что такое сокращение ? Мы так хорошо скакали !!!! )))))
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