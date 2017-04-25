США просили Россию вернуться к сотрудничеству в сирийском небе

Вашингтон обращался с просьбой к России восстановить работу механизма по предотвращению инцидентов в небе Сирии, приостановленную Москвой после внезапного ракетного удара США по сирийскому аэродрому Аш-Шайрат. Об этом «Известиям» сообщили три источника в российском МИДе.

Политики и эксперты считают, что Вашингтон был вынужден пойти на такой шаг. Ведь отсутствие координации с российской стороной может привести к негативным последствиям.

Тема возобновления действия меморандума по предотвращению инцидентов в сирийском небе обсуждалась в ходе визита в российскую столицу госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Об этом «Известиям» рассказали дипломатические источники.

В Москве отмечают, что такой шаг американской стороны продиктован потребностью прежде всего самих США в координации в сирийском небе.

Политика Вашингтона отличается прагматичностью. В Госдепартаменте прекрасно понимают, что стратегическая инициатива в сирийском небе находится в руках российских ВКС. Таким образом, чтобы избежать непредвиденных ситуаций в воздухе, США выступают с такой просьбой

Россия приостановила действие заключенного с США меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации 7 апреля. Это произошло после того, как американцы нанесли более 50 ударов крылатыми ракетами по сирийскому аэродрому Аш-Шайрат в провинции Хомс. Таким образом США отреагировали на инцидент с якобы применением химоружия.

По версии американского руководства, сирийская авиация 4 апреля нанесла по городу Хан-Шейхун удары с применением боевых отравляющих веществ, что привело к смерти более 80 человек. В России считают, что в данном случае речь могла идти либо о провокации, либо о том, что сирийская ракета попала в склад с химическим оружием, принадлежащий боевикам.

Уже 13 апреля, то есть на следующий день после окончания визита Рекса Тиллерсона в Москву, официальный представитель Госдепартамента Марк Тонер заявил, что механизм по предотвращению инцидентов в воздухе действует. В российском дипломатическом ведомстве эту информацию не подтвердили. А 14 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действие меморандума возобновят, если со стороны Вашингтона не повторятся непредсказуемые действия.

Как считает ведущий научный сотрудник Центра партнерства цивилизаций МГИМО Юрий Зинин, просьба американцев объясняется пришедшим к США пониманием, что разрыв сотрудничества с Россией в Сирии может обернуться весьма плачевными последствиями для них самих.