США просили Россию вернуться к сотрудничеству в сирийском небе
Госсекретарь США в ходе визита в Москву выступил с просьбой возобновить действие меморандума.
Госсекретарь США в ходе визита в Москву выступил с просьбой возобновить действие меморандума.
Вашингтон обращался с просьбой к России восстановить работу механизма по предотвращению инцидентов в небе Сирии, приостановленную Москвой после внезапного ракетного удара США по сирийскому аэродрому
Политики и эксперты считают, что Вашингтон был вынужден пойти на такой шаг. Ведь отсутствие координации с российской стороной может привести к негативным последствиям.
Тема возобновления действия меморандума по предотвращению инцидентов в сирийском небе обсуждалась в ходе визита в российскую столицу госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Об этом «Известиям» рассказали дипломатические источники.
Рекс Тиллерсон, находясь в Москве, обратился к российскому руководству с просьбой возобновить действие соглашения
В Москве отмечают, что такой шаг американской стороны продиктован потребностью прежде всего самих США в координации в сирийском небе.
Политика Вашингтона отличается прагматичностью. В Госдепартаменте прекрасно понимают, что стратегическая инициатива в сирийском небе находится в руках российских ВКС. Таким образом, чтобы избежать непредвиденных ситуаций в воздухе, США выступают с такой просьбой
Россия приостановила действие заключенного с США меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации 7 апреля. Это произошло после того, как американцы нанесли более 50 ударов крылатыми ракетами по сирийскому аэродрому
По версии американского руководства, сирийская авиация 4 апреля нанесла по городу
Уже 13 апреля, то есть на следующий день после окончания визита Рекса Тиллерсона в Москву, официальный представитель Госдепартамента Марк Тонер заявил, что механизм по предотвращению инцидентов в воздухе действует. В российском дипломатическом ведомстве эту информацию не подтвердили. А 14 апреля
Как считает ведущий научный сотрудник Центра партнерства цивилизаций МГИМО Юрий Зинин, просьба американцев объясняется пришедшим к США пониманием, что разрыв сотрудничества с Россией в Сирии может обернуться весьма плачевными последствиями для них самих.
Вашингтон спровоцировал нас на реакцию. Причем, принимая во внимание, что речь идет о нарушении сирийского суверенитета, наши шаги можно назвать довольно умеренными. Но, видимо, американцы поняли последствия отсутствия координации. В частности, это могло привести к гибели советников и военнослужащих США, находящихся в Сирии
Россия, приостановив действие механизма по предотвращению инцидентов в небе, ясно дала понять, что не позволит США принимать несогласованные и односторонние решения в Сирии. Судя по всему, этот сигнал в Вашингтоне уловили.