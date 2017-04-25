В МИД РФ больше не будет уполномоченного по правам человека

В российском Министерстве иностранных дел расформировали аппарат уполномоченного по вопросам прав человека, демократии и верховенства права. Это произошло после ухода бывшего руководителя подразделения Константина Долгова на работу в администрацию президента. Как рассказали «Известиям» источники в министерстве, теперь все полномочия аппарата будут переданы департаменту по гуманитарному сотрудничеству и правам человека (ДГПЧ).

Все дела аппарата будут переданы в управление ДГПЧ, которым руководит Анатолий Викторов. А сама должность уполномоченного по правам человека в МИДе была упразднена. Больше не видим целесообразности в такой должности. Тем более что есть целый департамент, который занимается как раз этими вопросами

В самом ДГПЧ «Известиям» не смогли подтвердить или опровергнуть эту информацию, отметив, что «ДГПЧ не уполномочен комментировать такого рода вопросы».

Я ничего об этом не думаю и никак не считаю. Я сотрудник администрации президента, и было бы неэтично комментировать то, что происходит в МИДе

Как ранее сообщали «Известия», посол по особым поручениям МИД РФ, уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов прекратил работу в министерстве. Он перешел на работу в администрацию президента, где занял должность заместителя главы управления по общественным проектам.

Департамент по гуманитарному сотрудничеству и правам человека во главе с Анатолием Викторовым и так занимался профильными проблемами. При этом вопросов, которые раньше курировал аппарат уполномоченного, осталось предостаточно. Константин Долгов, в частности, занимался делами более чем 30 российских граждан, которые были похищены США в третьих странах. Среди них есть и наиболее резонансные случаи, находящиеся в фокусе мировых СМИ. Речь идет о российском летчике Константине Ярошенко, приговоренном в США к 20 годам, и о Викторе Буте, которого осудили на 25 лет тюрьмы.