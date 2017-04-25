Ле Пен отошла от руководства своей партии на время выборов

Лидер французской ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен приняла решение временно отложить свою партийную деятельность, чтобы полностью сосредоточиться на президентской кампании перед вторым туром выборов во Франции, на которых она поборется с главой партии «Вперед» Эмманюэлем Макроном за пост главы государства. Об этом она заявила в эфире телеканала France 2.
«Для начала, хочу четко заявить: мы приближаемся к решающему моменту. Я всегда считала, что президент должен быть не только президентом республики, но и всех французов, и должен их объединять. Это глубокое убеждение, и нужно переходить от слов к делу. Вот почему мне кажется необходимым взять так называемый отпуск с поста руководителя «Национального фронта», — сказала она.
Ле Пен подчеркнула, что с настоящего времени она является исключительно кандидатом в президенты.
Я больше не президент этой партии, я кандидат в президенты Франции, который хочет, еще раз подчеркну, объединить людей вокруг программы ради надежды, процветания и безопасности всех французов
В воскресенье, 23 апреля, во Франции прошел первый тур выборов президента Франции. По результатам голосования, первое место занял бывший министр экономики страны, лидер партии «Вперед» Эмманюэль Макрон — он набрал 23,75% голосов. Его оппонент — лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен — заняла второе место с показателем в 21,53%. Победитель определится в ходе второго тура, который пройдет 7 мая.