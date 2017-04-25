Ле Пен отошла от руководства своей партии на время выборов

Лидер французской ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен приняла решение временно отложить свою партийную деятельность, чтобы полностью сосредоточиться на президентской кампании перед вторым туром выборов во Франции, на которых она поборется с главой партии «Вперед» Эмманюэлем Макроном за пост главы государства. Об этом она заявила в эфире телеканала France 2.

«Для начала, хочу четко заявить: мы приближаемся к решающему моменту. Я всегда считала, что президент должен быть не только президентом республики, но и всех французов, и должен их объединять. Это глубокое убеждение, и нужно переходить от слов к делу. Вот почему мне кажется необходимым взять так называемый отпуск с поста руководителя «Национального фронта», — сказала она.