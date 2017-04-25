Китайская провинция Шэньси установит побратимские отношения с Челябинской областью

«У меня хорошие новости для вас, что уже достигнута договоренность между провинцией Шэньси и Челябинской областью об установлении побратимских отношений, — сказал Вэй Цзэнцзюань. — И подписание соглашения ожидается в июле этого года».

Он напомнил, что Шэнси уже имеет побратимские связи с Калужской областью, которые были установлены в 2013 году. Кроме того, функционируют побратимские связи между городами Вэйнань провинции Шэньси и Комсомольском-на-Амуре.

«Мы стремимся к развитию сотрудничества с российскими регионами, — указал он. — Уже осуществляем сотрудничество в области нефтедобычи, авиации, производства высокотехнологического оборудования для сельского хозяйства, в том числе для переработки мясной и молочной продукции».