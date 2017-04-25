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07:00 (мск), источник: Интерфакс

Китайская провинция Шэньси установит побратимские отношения с Челябинской областью

Сиань (Китай). 25 апреля. ИНТЕРФАКС. — Власти китайской провинции Шэньси летом этого года подпишут соглашение об установлении побратимских отношений с еще одним регионом России, сообщил в понедельник на встрече с российскими журналистами вице-губернатор Шэньси Вэй Цзэнцзюань.

«У меня хорошие новости для вас, что уже достигнута договоренность между провинцией Шэньси и Челябинской областью об установлении побратимских отношений, — сказал Вэй Цзэнцзюань. — И подписание соглашения ожидается в июле этого года».

Он напомнил, что Шэнси уже имеет побратимские связи с Калужской областью, которые были установлены в 2013 году. Кроме того, функционируют побратимские связи между городами Вэйнань провинции Шэньси и Комсомольском-на-Амуре.

«Мы стремимся к развитию сотрудничества с российскими регионами, — указал он. — Уже осуществляем сотрудничество в области нефтедобычи, авиации, производства высокотехнологического оборудования для сельского хозяйства, в том числе для переработки мясной и молочной продукции».

При этом он отметил, что общий объем инвестиций провинции Шэньси в экономику России составляет 6,56 млн долл. В Калужской области китайскими предпринимателями созданы и действуют три предприятия. Вице-губернатор указал, что его провинция также заинтересована в расширении российских инвестиций в активно развивающуюся экономику провинции.

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