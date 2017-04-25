СМИ сообщили о скором прибытии истребителей F-35 в Эстонию

Сообщается, что F-35 примут участие в совместных учениях с американскими частями и союзниками по НАТО. Точное число перебрасываемых машин не указывается.

Ранее восемь машин этого типа и 250 человек личного состава 34-й эскадрильи 388-го авиакрыла ВВС США и 466-й эскадрильи 419-го авиакрыла резерва ВВС США с авиабазы Хилл в штате Юта были развернуты в Великобритании. Первые шесть машин, как отмечает известный авиационный эксперт Дэвид Ценциотти в своем блоге The Aviationist, прибыли в Соединенное Королевство 15 апреля.

В июле 2016 года командующий боевого командования ВВС США генерал Герберт «Ястреб» Карлайл, выступая перед представителями военного комитета Конгресса США, сказал: