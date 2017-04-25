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07:37 (мск), источник: Noi.md

Додон назвал возможный срок объединения Приднестровья с Молдавией

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что реинтеграция Приднестровья может произойти в 2019—2020 годах. Об этом он сказал в эфире телеканала RTR-Moldova, передает портал Newsmaker.md.

Источник: Noi.md

«В Приднестровье находятся около 350 тысяч наших граждан. Я уверен, что мы можем на определенном этапе интегрировать их в страну, это может быть уже в 2019—2020 году. Но для этого в 2018 году им нужно дать возможность участвовать в политической жизни», — заявил Додон. Он добавил, что решению приднестровского конфликта поможет смешанная избирательная система.

«Если будет внедрена система, которую мы предлагаем, Приднестровье получит пять-шесть депутатских мандатов. У них будет своя фракция в парламенте. Только так мы сможем объединить страну», — пообещал глава государства.

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Додон предложил перейти к смешанной избирательной системе. Согласно этой инициативе, 51 депутат будет избираться по спискам, а 50 — по одномандатным округам, передавал ТАСС.

При этом 25 одномандатников выберут трудовые мигранты в других странах мира и жители Приднестровья. В Тирасполе не раз подчеркивали, что не собираются обсуждать вопрос о воссоединении с Кишиневом. В январе президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский отверг предложение Додона о проведении на обоих берегах Днестра референдума о восстановлении единой страны.

«У нас в Приднестровье в 2006 году народ высказался за независимость Приднестровья с последующим вхождением его в состав России. Наш народ определился, — сказал он.

Конфликт между Кишиневом и ПМР, которая впоследствии провозгласила независимость от Молдавии, начался в 1989 году. Вооруженное противостояние было прекращено Россией в 1992 году.

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