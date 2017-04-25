В ЛНР заявили о восстановлении электроснабжения в Луганске
Как отмечается, в городах и районах самопровозглашенной ЛНР подача электричества не прерывалась, лишь Алчевск и Перевальск были частично обесточены на короткое время.
Как отмечается, в городах и районах самопровозглашенной ЛНР подача электричества не прерывалась, лишь Алчевск и Перевальск были частично обесточены на короткое время.
КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Энергетики восстановили электроснабжение большинства районов Луганска после прекращения поставок электроэнергии в самопровозглашенную ЛНР, сообщают местные СМИ.
Поставки электроэнергии с подконтрольной Киеву территории в самопровозглашенную ЛНР прекращены с полуночи вторника, 25 апреля.
«Подача электроэнергии была возобновлена в большинстве районов столицы республики. Было восстановлено менее чем через час после отключения. По состоянию на 01.00 электричества нет только на южных кварталах», — говорится в сообщении.
При этом в городах и районах самопровозглашенной ЛНР подача электричества не прерывалась, лишь Алчевск и Перевальск были частично обесточены на короткое время.
Решение прекратить электроснабжение связано с накопившимися за два с половиной года долгами за потребленную энергию ЛНР перед подконтрольным правительству Украины «Луганским энергетическим объединением» (ЛЭО).
Ранее в ЛНР сообщили, что восстановят электроснабжение за 4 часа, если его отключат.