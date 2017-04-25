Вице-губернатор высоко оценил шансы мэра Красноярска на переизбрание
Ранее о поддержке Эдхама Акбулатова заявил и Виктор Толоконский.
Ранее о поддержке Эдхама Акбулатова заявил и Виктор Толоконский.
Глава Красноярска Эдхам Акбулатов имеет высокие шансы быть переизбранным на второй срок. Об этом сообщил первый
«Заранее никто не может быть убежден ни в чем — как на прямых выборах, так и на выборах по такой схеме, которая сейчас существует в уставе города Красноярска. Тем не менее я убежден, что в данный момент Эдхам Шукриевич Акбулатов является абсолютным фаворитом в этой потенциальной гонке по выборам главы города», — сказал Пономаренко (цитата по ТАСС).
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Ранее губернатор Виктор Толоконский заявил, что на выборах мэра Красноярска он поддержит действующего градоначальника Эдхама Акбулатова.
Сам мэр Красноярска Эдхам Акбулатов в конце марта в ходе своего отчета на сессии горосовета заявил, что пока не принял решения о своем выдвижении на второй срок.
«Мои полномочия истекают в сентябре, во второе воскресенье сентября. Время для принятия решения еще есть. Я буду работать в интересах красноярцев, в каком качестве — время покажет», — сообщил градоначальник.
Напомним, что Акбулатов был избран мэром Красноярска 10 июня 2012 года.
В 2015 году Заксобрание края приняло закон, отменяющий прямые выборы мэров и заменяющий их на конкурс. Процедура выборов должна стартовать в течение 30 дней со дня окончания срока полномочий главы города.