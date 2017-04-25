Вице-губернатор высоко оценил шансы мэра Красноярска на переизбрание

Глава Красноярска Эдхам Акбулатов имеет высокие шансы быть переизбранным на второй срок. Об этом сообщил первый вице-губернатор Красноярского края Сергей Пономаренко.

«Заранее никто не может быть убежден ни в чем — как на прямых выборах, так и на выборах по такой схеме, которая сейчас существует в уставе города Красноярска. Тем не менее я убежден, что в данный момент Эдхам Шукриевич Акбулатов является абсолютным фаворитом в этой потенциальной гонке по выборам главы города», — сказал Пономаренко (цитата по ТАСС).

Также вице-губернатор отметил, что «несмотря на разного рода скандалы, которые время от времени сотрясают горсовет, пока что большинство депутатов намерены поддерживать кандидатуру Акбулатова».

Ранее губернатор Виктор Толоконский заявил, что на выборах мэра Красноярска он поддержит действующего градоначальника Эдхама Акбулатова.

Сам мэр Красноярска Эдхам Акбулатов в конце марта в ходе своего отчета на сессии горосовета заявил, что пока не принял решения о своем выдвижении на второй срок.

«Мои полномочия истекают в сентябре, во второе воскресенье сентября. Время для принятия решения еще есть. Я буду работать в интересах красноярцев, в каком качестве — время покажет», — сообщил градоначальник.

Напомним, что Акбулатов был избран мэром Красноярска 10 июня 2012 года.

В 2015 году Заксобрание края приняло закон, отменяющий прямые выборы мэров и заменяющий их на конкурс. Процедура выборов должна стартовать в течение 30 дней со дня окончания срока полномочий главы города.