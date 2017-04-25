Казахстан выступает против новой гонки вооружений

Мир вступил в новую и тревожную эпоху своего развития. В результате доминирования политики недоверия и конкуренции между крупными мировыми державами, возрастает международная напряженность и увеличиваются конфликты. Это, в свою очередь, ведет к новой гонке вооружений и более широкому применению силы для защиты национальных интересов и расширения сфер влияния. На фоне этой тревожной ситуации такие международные инициативы, как Всемирный день действий за сокращение военных расходов, который активно поддерживается Казахстаном, как никогда важны.

Впервые этот день начали отмечать в 2011 г. в целях поощрения стран к сокращению военных расходов, которые, по данным Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI), в 2015 году в совокупности достигли 1,7 триллиона долларов США. С момента обретения независимости 25 лет тому назад Казахстан последовательно выступает за мир, сотрудничество и разоружение. Испытав на себе разрушительную силу ядерного оружия, наша страна добровольно отказалась от четвертого в мире ядерного арсенала и закрыла Семипалатинский испытательный полигон.

Президент Нурсултан Назарбаев призвал международное сообщество сделать «построение мира без ядерного оружия главной целью человечества в XXI веке». В своем Манифесте «Мир. XXI век» он также призвал принять меры по ликвидации применения силы в качестве средства урегулирования споров. Сокращение военных расходов с нынешних высоких показателей должно стать важным шагом к достижению этой цели и помочь ослабить напряженность и опасную конкуренцию между военными блоками. Казахстан также придерживается позиции, что сокращение военных бюджетов может высвободить финансовые средства для борьбы с голодом и крайней нищетой, а также создать более справедливый, процветающий и стабильный мир.

Такие же задачи ставятся в рамках «Целей устойчивого развития» (ЦУР) ООН, принятых международным сообществом в 2015 году. Уроки, извлеченные из реализации «Целей развития тысячелетия» ООН, предшествовавших появлению ЦУР, подчеркивают исключительную важность дополнительного финансирования для трансформационных преобразований. Именно поэтому на Генеральной Ассамблее ООН в 2015 году Президент Нурсултан Назарбаев призвал каждую страну выделить один процент из военных бюджетов для достижения Целей устойчивого развития к 2030 году. Даже если эта инициатива пока не пользуется поддержкой некоторых правительств, в то же время среди населения многих стран растет понимание того, что военное вмешательство ухудшает, а не решает проблемы. Путем ликвидации ядерного оружия и перечисления даже малой части военных бюджетов всех стран, мы могли бы изыскать значительные дополнительные ресурсы для поддержки устойчивого развития. Это, по твердому убеждению Казахстана, позволит укрепить безопасность и мир во всем мире и уменьшить необходимость в военных расходах.