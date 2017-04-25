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06:58 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Владимир Кошкин вернулся на работу в новосибирский метрополитен

Почетный работник новосибирской подземки возглавлял её 14 лет, в 2015 году ушел на пенсию, новый руководитель метрополитена вернул опытного работника в команду.

Владимир Кошкин вернулся на работу в новосибирский метрополитен, информация опубликована на сайте метро.

«Приказом начальника МУП “Новосибирский метрополитен” А. В. Чмыхайло советником начальника Новосибирского метрополитена назначен В. М. Кошкин», — сказано на сайте подземки.

Владимир Михайлович Кошкин работал начальником службы движения метрополитена, а с апреля 2001 года по май 2015 года — начальником МУП «Новосибирский метрополитен». С 2015 года вышел на пенсию. Награжден нагрудным знаком «Почетный работник метрополитена».

Напомним, новым директором Новосибирского метрополитена был назначен выходец из ФСБ Аркадий Чмыхайло.

Предыдущий директор метрополитена Андрей Ксензов был уволен. Позже он подал иск к муниципалитету и потребовал признать незаконным распоряжение о его увольнении и восстановить его в должности.

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