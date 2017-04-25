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06:47 (мск), источник: "Российская газета"

Дмитрий Медведев откроет в Омске культурный форум

Председатель правительства России Дмитрий Медведев в Омске откроет форум «Культура — национальный приоритет».

Участниками станут около 700 человек: депутаты Госдумы, представители профильных министерств, учреждений культуры Сибирского федерального округа. Форум поднимет актуальные проблемы отрасли и будет работать на нескольких площадках.

На первой речь пойдет о новой модели сельских домов культуры, подготовке кадров, создании многофункциональных центров, развитии библиотек. Площадка «Культура и образование» соберет специалистов в сфере детского дополнительного образования, которые обсудят тему поддержки юных талантов, затронут вопросы профориентации и развития культурно-познавательного туризма.

На площадке «Театры и музыкальное творчество» разговор пойдет о развитии данного направления в малых городах. Еще одна секция «Историческая память» посвящена проблемам поддержки музейной деятельности, развитию краеведения и поисковую работу.

Модераторами выступят депутаты Государственной думы Ольга Казакова, Алена Аршинова, Оксана Бондарь и Сергей Попов. Результаты обсуждений будут представлены на итоговом пленарном заседании с участием председателя правительства России Дмитрия Медведева.

— Тема культуры выбрана неслучайно, — сообщила «РГ» замсекретаря генсовета «Единой России» Ольга Баталина. — В этом году запущены новые проекты, акцентированные на поддержку развития культуры, театральной деятельности сел и малых городов. В частности, они предполагают ремонт и оснащение учреждений, дворцов культуры. Решения, которые будут выработаны в Омске, впоследствии найдут свое отражение в законотворческой деятельности.

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