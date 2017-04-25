Правительство Омской области подтвердило прибытие Дмитрия Медведева
Региональные власти официально заявили о прибытии
Региональные власти официально заявили о прибытии
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев прибыл в Омск. Догадки омичей о прилете Медведева, появившиеся еще вчера вечером, подтвердило правительство Омской области — сегодня утром власти официально объявили о прибытии
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Отметим, предположения о прибытии в Омск Медведева появились еще вчера вечером.
Так, омичи накануне обратили внимание, что полиция города оцепила территорию омского аэропорт. Горожане заметили на дорогах города усиленный контроль правоохранителей.
Спустя несколько часов в паблике появилась видеозапись, на которой можно увидеть перекрытый перекресток улиц Рабиновича и Герцена. Водители вынуждены были стоять, пока не проедет кортеж из пары десятков автомобилей — автомобилей полицейских, микроавтобусов, черных седанов. Омичи тут же высказали предположение, что кортеж связан ни с кем иначе, как с Медведевым.
Отметим, в соцсетях омичи бурно отреагировали на ситуацию с приездом