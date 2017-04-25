Правительство Омской области подтвердило прибытие Дмитрия Медведева

Как сообщает пресс-служба правительства, сегодня, 25 апреля, Дмитрий Медведев посетит в Омске несколько объектов, проведет с губернатором региона Виктором Назаровым совещание на тему строительства и ремонта дорог.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев прибыл в Омск. Догадки омичей о прилете Медведева, появившиеся еще вчера вечером, подтвердило правительство Омской области — сегодня утром власти официально объявили о прибытии премьера-министра.

Также премьер-министр примет участие в партийном форуме «Единой России» «Культура — национальный приоритет». На мероприятии будут участвовать около 700 человек, включая членов партии и представителей учреждений культуры со всей России.

Отметим, предположения о прибытии в Омск Медведева появились еще вчера вечером.

Так, омичи накануне обратили внимание, что полиция города оцепила территорию омского аэропорт. Горожане заметили на дорогах города усиленный контроль правоохранителей.

Спустя несколько часов в паблике появилась видеозапись, на которой можно увидеть перекрытый перекресток улиц Рабиновича и Герцена. Водители вынуждены были стоять, пока не проедет кортеж из пары десятков автомобилей — автомобилей полицейских, микроавтобусов, черных седанов. Омичи тут же высказали предположение, что кортеж связан ни с кем иначе, как с Медведевым.