СМИ: КНДР провела крупнейшие артиллерийские учения в районе порта Вонсан

Как сообщает агентство, таким образом КНДР отметила 85-ю годовщину со дня основания армии. Предположительно, на учениях присутствовал лидер страны Ким Чен Ын.

Напряженность на Корейском полуострове возросла в связи с ожиданиями, что в честь 85-й годовщины основания Корейской Народной армии, которая отмечается во вторник, КНДР может провести шестое ядерное испытание или отметить этот день очередными ракетными пусками.

В начале апреля КНДР провела пуск баллистической ракеты, на который очень остро отреагировали в США, заявив, что готова применить все средства для воздействия на Пхеньян. Затем в район Корейского полуострова была направлена ударная авианосная группа во главе с атомным авианосцем «Карл Винсон». На этой неделе американские военные сообщили, что «Карл Винсон» пробудет у берегов КНДР около месяца.