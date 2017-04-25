СМИ: КНДР провела крупнейшие артиллерийские учения в районе порта Вонсан

Как сообщает агентство, таким образом КНДР отметила 85-ю годовщину со дня основания армии. Предположительно, на учениях присутствовал лидер страны Ким Чен Ын.
Напряженность на Корейском полуострове возросла в связи с ожиданиями, что в честь 85-й годовщины основания Корейской Народной армии, которая отмечается во вторник, КНДР может провести шестое ядерное испытание или отметить этот день очередными ракетными пусками.
В начале апреля КНДР провела пуск баллистической ракеты, на который очень остро отреагировали в США, заявив, что готова применить все средства для воздействия на Пхеньян. Затем в район Корейского полуострова была направлена ударная авианосная группа во главе с атомным авианосцем «Карл Винсон». На этой неделе американские военные сообщили, что «Карл Винсон» пробудет у берегов КНДР около месяца.
В воскресенье начались совместные учения группы с присоединившимися к ней в районе Филиппин эсминцами морских сил самообороны Японии «Самидарэ» и «Асигара», а в конце недели ожидается проведение таких же учений с участием южнокорейских военных.
На борту авианосца «Карл Винсон» находятся около семи десятков военных самолетов и вертолетов, в том числе 24 палубных истребителя-бомбардировщика F/A-18, десять самолетов-заправщиков, десять противолодочных самолетов S-3A, шесть противолодочных тактических вертолетов SH-3H, четыре самолета радиоэлектронной разведки EA-6B, четыре самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-2.
Вместе с авианосцем в ударную группу входит ракетный крейсер Lake Champlain (CG-57) и эсминцы Michael Murphy (DDG-112) и Wayne E. Meyer (DDG 108), оснащенные системами раннего обнаружения «Иджис» (Aegis).
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