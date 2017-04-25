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07:15 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: КНДР провела крупнейшие артиллерийские учения в районе порта Вонсан

ТОКИО, 25 апр — РИА Новости, Ксения Нака. КНДР провела крупнейшие артиллерийские учения в районе порта Вонсан, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на правительственные источники.

Источник: РИА Новости
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Как сообщает агентство, таким образом КНДР отметила 85-ю годовщину со дня основания армии. Предположительно, на учениях присутствовал лидер страны Ким Чен Ын.

Напряженность на Корейском полуострове возросла в связи с ожиданиями, что в честь 85-й годовщины основания Корейской Народной армии, которая отмечается во вторник, КНДР может провести шестое ядерное испытание или отметить этот день очередными ракетными пусками.

В начале апреля КНДР провела пуск баллистической ракеты, на который очень остро отреагировали в США, заявив, что готова применить все средства для воздействия на Пхеньян. Затем в район Корейского полуострова была направлена ударная авианосная группа во главе с атомным авианосцем «Карл Винсон». На этой неделе американские военные сообщили, что «Карл Винсон» пробудет у берегов КНДР около месяца.

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В воскресенье начались совместные учения группы с присоединившимися к ней в районе Филиппин эсминцами морских сил самообороны Японии «Самидарэ» и «Асигара», а в конце недели ожидается проведение таких же учений с участием южнокорейских военных.

На борту авианосца «Карл Винсон» находятся около семи десятков военных самолетов и вертолетов, в том числе 24 палубных истребителя-бомбардировщика F/A-18, десять самолетов-заправщиков, десять противолодочных самолетов S-3A, шесть противолодочных тактических вертолетов SH-3H, четыре самолета радиоэлектронной разведки EA-6B, четыре самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-2.

Вместе с авианосцем в ударную группу входит ракетный крейсер Lake Champlain (CG-57) и эсминцы Michael Murphy (DDG-112) и Wayne E. Meyer (DDG 108), оснащенные системами раннего обнаружения «Иджис» (Aegis).

Комментарии
20
А Б
Учитывая то, что КНДР остаётся государством универсалистского образца подчинения, а по сути, большим концлагерем, в котором население не имеет права голоса и элементарных свобод, самым действенным способом сохранения власти для Ына является создание образа внешнего врага в лице США и ряда других стран. Ну а для обеспечения необоснованной гордости за свою страну, очень хорошо подходит демонстрация военной мощи, которая проявляется в том числе и в процессе подобных учений.
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Ольга Лысенко
Откуда еще этот русофоб Романов свалился ?
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Иван Петров
Вы врач или психоаналитик?
откуда такие глубокие познания фобий и их последствий?
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