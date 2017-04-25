Стало известно, кто займет кресло нового вице-мэра Уфы
Сегодня, 25 апреля, оперативное совещание главы уфимской администрации началось с вручения памятного подарка
Сегодня, 25 апреля, оперативное совещание главы уфимской администрации началось с вручения памятного подарка
Он занимал этот пост с 2015 года. Напомним, Искандер Сираев теперь возглавит Уфимский многопрофильный колледж.
— Я проработал здесь более десяти лет и получил колоссальный опыт, который я буду использовать на новом поприще. Коллеги, благодарю вас за это, — сказал Сираев за трибуной с улыбкой.
В свою очередь, мэр Уфы поблагодарил его за плодотворную работу. Теперь место Сираева с 25 апреля займет Рустем Газизов.
— Вы его все знаете. Он работал в администрации Калининского района Уфы, проработал в администрации главы республики. Человек молодой, творческий, с его приходом, надеюсь, появится
Отметим, Рустем Газизов окончил УГАТУ и БАГСУ. В свое время работал заместителем главы администрации Калининского района (2012), заместителем главы по информационной и кадровой политики администрации Калининского района (2014−2015).